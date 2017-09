Mbappe: Arsenal var en reel mulighed

Highlights: Fire flotte franske mål sparker Holland langt fra VM Foto: Paris SG Top 5: Schmeichels fantomredning er blandt PL-rundens bedste Highlights: Liverpool vinder stensikkert 4-0 over Arsenal

Kylian Mbappe fortæller, at han mødtes med Arsene Wenger i løbet af sommeren, og at det var en reel mulighed at skifte til Arsenal.