Mignolet glæder sig over kollektiven i Liverpool

Daily Social: Selvironiske Crouch og Matas højtflyvende støvle! Nogle gange er redningerne lige så vigtige som målene. Her får du weekendens bedste! Foto: Getty Images Top 5: Bedste mål fra bæstet Benteke!

Liverpool-keeper Simon Mignolet mener, at holdet har udviklet sig fra at være baseret på individualister til at handle om et samlet hold.