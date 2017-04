Milner om top fire: Vi skal selv afgøre det

Highlights: City og Liverpool deler på Etihad Stadium! Foto: Getty Images Laudrup: "Klopp kan ikke spille på et resultat!" Zaks favorit! Stoke vs. Liverpool fra 2014! Highlights: Firminos drømmemål sender tre point til Liverpool! Firminos drømmekasse sender Liverpool i front! Så er der balance i opgøret mellem Stoke og Liverpool - Coutinho til 1-1!

James Milner opfordrer til, at Liverpool-spillerne sætter alt ind på selv at afgøre, at klubben ender i top fire i Premier League.