Mini til oprykkere: Nordsjælland er vores

Foto: Lars Rønbøg / Getty Images Niels Frederiksen var glad og tilfreds efter Sverige-sejren Hjulsager om sin rolle: Jeg vil gerne tage initiativet Målscorer Nissen om sejren: Sindssygt dejligt at bryde ond spiral Highlights: Danmarks U21-drenge besejrede Sverige i EM-generalprøve Hjulmand: "Jeg tror vi ser Lobotka i en storklub inden for 5-6 år"

Infoboks Danmark U21 - Italien U21 EM U21 Gruppe C (18/06) bet365 4,33 3,40 1,85 Oddset 4,50 3,55 1,80

FC Nordsjællands Mads ‘Mini’ Pedersen ønsker FC Helsingør tillykke med oprykningen, men hævder samtidig at ’Tigrene’ vil gøre alt for at lokalområdet forbliver deres.