Minor med udløb: Glad for at være i Helsingør

Helsingørs målscorer kan komme i problemer på hjemmefronten grundet mulig oprykning Highlights: Alt er åbent! Helsingør gav Viborg kamp til stregen Deltidsprofferne fra Helsingør header sig foran mod Viborg Foto: FC Helsingør

Infoboks

Rasmus Minor Petersen er glad for at være i FC Helsingør. Han har kontraktudløb denne sommer, men skal have gang i en dialog med klubben.