Mitrovic: Den danske liga er god for mig

SønderjyskE's Marko Mitrovic tripper for at vise sig mere frem. Den svenske angriber mener, Superligaen er god for ham efter en lang periode med skader.