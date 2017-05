Mkhitaryan: Vi skal ikke spille EL tre år i træk

Sakse- eller skorpionspark! Hvilket vanvidsmål var mest vanvittigt!? Mkhitaryan-mååål! Sparker United nærmere semifinalerne Manchester United i front mod Anderlecht Highlights: Anderlecht overraskede mod United Highlights: Benbrækker-tackling da Zlatan og co. vandt sikkert! Foto: Getty Images Highlights: Southampton og Man. United i underholdene deler! Highlights: Baneinvasion og sejr over United! Perfekt Tottenham-afsked til White Hart Lane! Jacobsen om Mourinho: "Han har en pistol for panden forud for næste sæson!" Vilde scener resulterer i to røde kort! Highlights: Manchester United i EL-finale efter vild afslutning!

Henrikh Mkhitaryan kalder Europa League-finalen en af de vigtigste kampe i sit liv. Den er blandt andet vigtig for at sikre Champions League næste sæson, for Manchester United er ikke en klub, der skal spille Europa League tre år i træk, siger han.