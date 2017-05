Mølby: Gode muligheder for overlevelse nu

Viborg afværgede den gule fares håb om comeback! Mini-Ronaldinho er blevet voksen - nu ser han fremad! Highlights: Viborg vandt intenst bundbrag! Foto: Getty Images Akharraz efter 3-0-sejr: "Vi er stadigvæk meget ydmyge!" Highlights: Viborg rykker tættere på overlevelse med 3-0-sejr over Horsens! Viborg sætter dødsstødet ind - Akharraz gør det til 3-0! Viborg scorer efter fremragende kontra!

Viborgs Johnny Mølby ser gode muligheder for at sikre en ny sæson i Superligaen, efter holdet vandt samlet over AC Horsens.