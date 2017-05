Mølby roser fantastiske Reese og Moberg

Highlights: Viborg rykker tættere på overlevelse med 3-0-sejr over Horsens! Viborg sætter dødsstødet ind - Akharraz gør det til 3-0! Viborg scorer efter fremragende kontra! Selvmål sender Horsens tættere på nedrykning! Highlights: Viborg sendte AaB ud af mesterskabsspillet! Reese sender Viborg i front! Foto: Getty Images Akharraz efter 3-0-sejr: "Vi er stadigvæk meget ydmyge!"

Viborg-træner Johnny Mølby havde lovord til overs for Viborgs midterforsvar efter fredagens sikre 3-0-sejr over Horsens i den første af to kampe i nedrykningsplayoff.