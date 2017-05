Monaco-profil: Vi er nødt til at prøve

Foto: Getty Images Highlights: Higuain udlignede i overtiden i højdramatisk Torino-derby! Higuain redder Juventus til sidst! Vilde scener: Rødt kort og Mihajlovic der går totalt amok! WHAT! Hvilken frisparksperle fra Ljajic - det er vanvittigt sparket! Highlights: Juventus troede de havde den... Men nej!

Monacos Djibril Sidibe er godt klar over, at det bliver svært at vende 0-2 til sejr mod Juventus, men han og holdkammeraterne er nødt til at prøve.