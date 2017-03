Moses: Jeg nyder at spille i Chelsea

Foto: Getty Images Highlights: Spanierne viste verdensklasse i Chelsea-sejr Chelsea i front: Pedro får netmaskerne til at blafre! 1-1 ved pausen: Altdominerende Chelsea passeret på dødbold 1-0 til Chelsea: Fabregas boltrer sig mod Swansea Pedro redder Premier Leagues ære!

Victor Moses er meget glad for, at han onsdag skrev under på en ny kontrakt med Chelsea, hvor han nyder fodboldlivet.