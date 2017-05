Mourinho forventer Celta-hold i topform

Foto: Getty Images Kasper Schmeichel til United - er det en god idé? Eksperterne diskuterer! Highlights: Raul Garcia nedlagde Celta Vigos reserver Raul Garcia fortsætter! Gør det til 2-0 mod Celta Vigo Raul Garcia viser målnæse og opsnuser Bilbaos føringsmål Highlights: Dødboldscoringer af Rooney og Sigurdsson i ny United-uafgjort

Manchester United-manager Jose Mourinho peger på Celta Vigos komfortable situation i La Liga som et stort plus for spanierne forud for torsdagens Europa League-brag.