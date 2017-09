Mourinho: Pogba-skade en mulighed for andre

Foto: Getty Images Gary Neville's Soccerbox: Neville og Carragher analyserer Torres' nedtur Gary Neville's Soccerbox: Neville og Carragher kigger tilbage på indbyrdes opgør Highlights: Stoke tog point fra United i tæt opgør Choupo-Moting udligner hurtigt Lukakus scoring! 2-2 i Stoke Stoke - United står 1-1 ved pausen efter hektiske slutminutter

Manchester United-manager Jose Mourinho forventer at måtte undvære Paul Pogba i nogle kampe. Det er en mulighed for andre spiller, for at vise sig frem.