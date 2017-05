Mourinho: Trofæer vigtigere end ligaplacering

Highlights: Arsenal knækkede United og deres top fire håb Arsenal bliver ved! Welbeck sender United bagud med to Xhaka-scoring! Arsenal bringer sig foran mod United-reserverne Foto: Getty Images Eksperterne analyserer - her er Rashfords styrker og svagheder! Vi har zoomet helt ind på Pogbas præstation mod Celta! Sådan gik det franskmanden!

Manchester Uniteds Jose Mourinho påpeger, at det er vigtigere at vinde trofæer end at slutte højt i ligaen.