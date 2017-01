Mourinho: Vi fortjente sejren

Highlights: Zlatan reddede United i intenst rivalopgør mod Liverpool Foto: Getty Images Mourinho: Vi fortjente mere end et point Zlatan: Ikke vores bedste kamp Highlights: Manchester United på vej mod EFL-finalen efter chancerigt opgør Evans vil ikke bytte trøje med Wayne Rooney!

Jose Mourinho ærgrer sig over udfaldet af kampen mod Liverpool, som han mener, at Manchester United havde fortjent at vinde.