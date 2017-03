Mourinho: Ville aldrig have solgt Di Maria

Foto: Getty Images Highlights: Matas målnæse snusede en United-sejr frem Mata bringer langt om længe United foran mod FK Rostov Gary og Phil Neville om brødreopgør og pension! Del 2/2: Conte vs. Mourinho - Hvem er bedst? Brødrende Neville om deres første Manchester United-mesterskab!

Jose Mourinho ærgrer sig over, at Manchester United solgte Angel Di Maria, Javier Hernandez og Danny Welbeck før, at han ankom til klubben.