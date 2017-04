Moyes: Skæbnen stadig i egne hænder

Highlights: Vardy og Leicester fortsætter med at vise fordums styrke Foto: Getty Images Highlights: Watford banker endnu et søm i Sunderland-kisten! David Moyes: "Jeg vil redde Sunderland!"

Sunderland har ikke scoret et mål i to måneder og er i en næsten håbløs situation i Premier League, men David Moyes nægter at opgive håbet om overlevelse.