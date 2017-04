Mustafi lukker Wenger-spekulationer ude

Highlights: Tjubang-bold mellem Arsenal og City! Mustafi får sit første mål for Arsenal Foto: Paul Gilham/Getty Images Junker: "Arsenal har ikke godt af at Wenger fortsætter" Gense purung Fabregas sejre over City i 06/07 Husker du: Yaya Toures følte inderside mod Arsenal!

Shkodran Mustafi opfordrer holdkammeraterne til at lukke ørerne over for spekulationer omkring Arsene Wengers fremtid i Arsenal.