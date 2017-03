Næsby-chef henrykt over god forårsstart

Foto: Næsby Boldklub

Infoboks Jammerbugt FC - Næsby 2. Division Nedrykningsspil (01/04) Oddset 2,65 3,50 2,30

Næsby-cheftræner Morten Rasmussen er henrykt over, at klubben har hentet fire point i de første to kampe af forårssæsonen, hvor alt er sat ind på overlevelse.