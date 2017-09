Næstved-boss: Sværeste transfervindue indtil nu

Foto: Eva Winnicki

Infoboks B93 - Næstved 2. Division Gruppe 1 (02/09) Oddset 2,70 3,40 2,30

Næstved har haft et særdeles travlt transfervindue, hvor flere af holdets profiler har været eftertragtede, og sportschef Jesper Frisenholm glæder sig over, at det er slut for denne gang.