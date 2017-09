Nainggolan: Jeg havde mange store tilbud

Highlights: Sprudlende Roma udraderer Verona Nainggolan scorer til 1-0 for Roma efter flot opspil Foto: Getty Images Dzeko scorer sit andet mål og gør det til 3-0 for Roma Dzeko header Roma på 2-0

Radja Nainggolan fortæller, at han havde mange tilbud i løbet af sommeren, men at han ikke kunne finde årsager til at forlade Roma.