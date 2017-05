Napoli: Mertens forlænger inden for en uge

Highlights: Mertens-show da Napoli moste Cagliari! Napoli får fremragende start på anden halvleg! Mertens gør det til 2-0! Mertens giver Napoli en drømmestart! 1-0 efter to minutter! Highlights: Kæmpe Hamsik-brøler i Napoli-skuffelse! Highlights: Napoli brugte kun anden halvleg på at besejre Udinese! Foto: Getty Images Cagliari pynter på resultatet til sidst! Insigne udnytter flot Mertens-assist til perfektion! 3-0 til Napoli!

Napolis Aurelio De Laurentiis er sikker på, at profilen Dries Mertens skriver under på en kontraktforlængelse inden for en uge.