Napoli-profil: Svært at sige nej til kinesisk bud

Napoli-profilen Dries Mertens har takket nej til et stort tilbud fra Kina, men erkender, at det ikke var let med så store summer på spil.