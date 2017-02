Napoli-træner: Ikke i stand til at spille defensivt

Highlights: Mertens-show da Napoli fortsatte den flotte form! 2 kampe - 16 mål - Serie A er ikke kedelig! Highlights: Bologna - Napoli havde alt - otte mål, to røde kort og to hattricks Straffe! Hvad laver Callejon!?

Napoli-træner Maurizio Sarri nægter at stille defensivt op mod Real Madrid og fastslår, at han har tænkt sig at angribe på Bernabeu.