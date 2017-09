Nations League: Danmark på vippen

Foto: Lars Rønbøg / Getty Images Markerer sejren over Polen en ny begyndelse for landsholdet? Delaney efter hattrick: Det er overvældende Highlights: Delaney-hattrick og frisparksperle fra Eriksen i storsejr Delaney cementerer sit landsholds-hattrick på hovedstød Delaney gør det igen med kraftfuldt venstreben

Infoboks

UEFA's Nations Leagues bliver med 12 hold i pulje A og B, og Danmark ligger nu nu til at havne i pulje B, men er på vippen til at ryge ned i pulje C.