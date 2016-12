Neymar: Jeg vil gerne spille i Flamengo

Foto: Getty Images Se alle målene: Barcelona bøllebankede miniputter med 7-0 på Camp Nou Highlights: Messi-magi og brillante Barca!

Den brasilianske Barcelona-stjerne Neymar kunne godt tænke sig at spille for Flamengo på et tidspunkt - så får han nemlig fast hjemmebane for det traditionsrige stadion Maracana.