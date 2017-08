Nicolai P. om skifte: Det helt rigtige for mig

Foto: Getty Images Så du det? Pourie frustreret efter Randers - Silkeborg: "I'm absolutely pissed off!" Pourié om manglende målform: "That is completely bullshit!" Highlights: Randers og Silkeborg deler i chancerig kamp Forløsning i Randers! Komisk Pourie-kiks resulterer i mål mod Silkeborg Hvor stort et pres er Randers-træner Ólafur Kristjánsson under? Vi har træneren på besøg til en snak

Nicolai Poulsen er meget glad for sit skifte fra Randers FC til norske Sarpsborg 08. Han kan allerede nu mærke, at det var lige præcis det, han havde brug for efter en hel karriere i samme klub.