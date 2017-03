Niels F: Bedre vi får et hak i tuden nu

Foto: Getty Images Highlights: U21-landsholdet knækkede til sidst mod Spanien! Barca-talent afgør sagerne for Spaniens U21-landshold! Atletico-stjerne sender Spanien i front - ØV! Åhh nej! Spanien udligner mod Danmark! Iskolde Hjulsager bringer Danmark i front mod Spanien!

Infoboks

Niels Frederiksen revser Danmarks åbning mod England men er glad for, at hakket i tuden kommer nu frem for til EM.