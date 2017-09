Nørgaard: Føles lidt som en sejr

Foto: Getty Images Highlights: FCN smider sejren mod SønderjyskE i overtiden Highlights: Horsens får point dybt inde i overtiden efter comeback mod SønderjyskE Highlights: Dramatisk jysk opgør ender med Hobro-sejr i slutminutterne SønderjyskE udligner - Langt indkast giver Hobro problemer

Infoboks Brøndby IF - SønderjyskE Superligaen Grundspil (01/10) NordicBet 1,61 3,85 5,80

Et sent point mod FC Nordsjælland skal give SønderjyskE et moralsk boost frem mod de kommende kampe.