OB-angriber: Befriende at vi skal vinde

Højdepunkter: OB med vigtig sejr over SIF Top 3: Snydt, vi ses og farvel! - Tre lækre SL-detaljer der snyder modstanderne! Highlights: OBs Festersen holder fest på Esbjergs bekostning! Foto: Getty Images / Lars Rønbøg Highlights: Flot drøn og dumt rødt da OB og Randers delte! Stædige SIF sørgede for gyserafslutning i OBs EL-playoff sejr!

Rasmus Festersen kalder det befriende, at OB skal jagte sejren i stedet for at skulle forsvare en føring i returkampen hos Randers FC mandag.