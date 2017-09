OB-back efter mål og sejr: En helt vild følelse

3-0! Randers i kæmpe problemer mod OB Highlights: Mandefight og kontroversielle kendelser! 2-2 mellem SønderjyskE og OB Foto: Jan Christensen / Getty Images Highlights: OB kørte sikkert Randers over i 3-1 sejr Helenius på pletten igen for OB Tungt OB-pres forløser sig med smukt mål Highlights: Vatsadze-scoring sænker OB

Ryan Laursen var en lettet OB-mand efter 3-1-sejren over Randers, hvor han leverede et mål og et oplæg.