OB-målscorer: Har kæmpet med selvtilliden

Highlights: OB sikrer livet i Superligaen i de døende sekunder! Foto: Lars Rønbøg / Getty Images Highlights: Randers ydmyger OB med 4-0! OB falder fuldstændig sammen - Pourie gør det til 4-0 til Randers! Randers er godt igang med at ydmyge OB - 3-0! Flot Fisker-flugter fordobler Randers-føringen!

Mathias Greve jubler over redningen i Superligaen og håber, han med sit mål og præstation har givet cheftræner Kent Nielsen noget at tænke over.