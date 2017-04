OB sendte AC Horsens i nedrykningsspillet

Foto: Getty Images Highlights: Randers ydmyger OB med 4-0! OB falder fuldstændig sammen - Pourie gør det til 4-0 til Randers! Randers er godt igang med at ydmyge OB - 3-0! Flot Fisker-flugter fordobler Randers-føringen! Tverskov bringer sin tidligere klub i front!

OB sikrede sig via et sent mål af Jens Jakob Thomasen overlevelse i Superligaen, da de slog AC Horsens med 2-1. AC Horsens må nu en tur i nedrykningsspillet.