Oddo alligevel færdig i italiensk bundprop

8 kasser! Torino og Pescara gik mål-amok 2 kampe - 16 mål - Serie A er ikke kedelig! Highlights: Hovedstødshattrick da Lazio smadrede Pescara! Pescara misser muligheden for at udligne med forfærdeligt straffespark!

Massimo Oddo er færdig som cheftræner i Pescara efter et møde med ledelsen, og han undskylder over for klubbens fans.