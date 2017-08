Ørnskov: Spillet blev for stillestående

Foto: Lars Rønbøg / Getty Images Highlights: To overtidsscoringer sikrer storsejr for Hobro Kirkevold fuldender ydmygelsen af Lyngby med målet til 3-0 Paal Kirkevold gør det til 2-0 for Hobro Antipas lyner og bringer Hobro foran mod Lyngby Highlights: Lyngby og SønderjyskE delte i rodet affære

Martin Ørnskov er irriteret over, at Lyngbys spil blev for stillestående i kampen mod Hobro. Lyngby tabte 3-0.