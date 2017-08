Östersunds overraskende klar til EL-gruppespil

Foto: Jesper Poulsen / bold.dk

Svenske Östersunds forsætter med at chokere i Europa League, hvor holdet nu er klar til gruppespillet efter en samlet sejr over græske PAOK. Red Bull Salzburg er også videre, mens Legia Warszawa skuffede stort ved at ryge ud til Sheriff Tiraspol fra Moldova.



Torsdag skulle deltagerne til efterårets gruppespil findes, og her var der flere store overraskelser.