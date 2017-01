Özil: Wengers fremtid afgørende for mig

19. december: West Ham - Arsenal 3-3 (Highlights) Highlights: Özil-genialitet i Arsenal-sejr over Stoke! Highlights: Sanchez-hattrick på 14 minutter mod West Ham! 1-0! Sanchez og Özil udnytter sløset West Ham-forsvar Walcott på hovedet! Arsenal er foran på smukt opspil Foto: Getty Images Olivier Giroud! Arsenals kriger slukker Prestons drømme Smuk Ramsey-scoring et minut inde i anden halvleg! Drømmestart! Preston kommer foran 1-0 mod Arsenal Highlights: Arsenal hentede Bournemouth 3-0 føring! Girouds overtidsscoring i Arsenals vanvidscomeback!

Mesut Özil vil have klarhed over, hvem der er Arsenal-manager i næste sæson, før han beslutter sig for at forlænge eller ej.