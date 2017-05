Officielt: City henter Bernardo Silva

Foto: Getty Images Highlights: City sluttede sæsonen af med en sand målfest Highlights: City triumferede over WBA og har kurs mod CL! Jubelbrøl og hyldest! Zabaletas sidste City-kamp på Etihad! Yaya Toures kombinationer splittede WBA-forsvar ad! De Bruynes magiske højrehug sender City på 2-0!

Infoboks

Manchester City bekræfter, at AS Monaco-profilen Bernardo Silva kommer til at spille for Premier League-klubben i næste sæson.