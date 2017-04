Onuachu: Mærkede ikke Ankersen

Highlights: FCK cruiser mod mesterskabet med sejr over FCM! Top 3 detaljer: Tunneller og step-over-finter i Superligaen! Highlights: FCM dominderede totalt mod Sønderjyske! Fyrtårnet Onuachu stanger FCM i front mod Sønderjyske! Top 3: De bedste mål fra første runde af slutspillet! Foto: Lars Rønbøg/Getty Images. Top 3: De lækreste scoringer i Superligaens runde 29! Øl og rottekast - Går Brøndbys fans langt over stregen? Highlights: FCK vinder på Vestegnen trods rottekast Highlights: Duelunds kæmpekiks gav mål da LBK og FCM delte!

Paul Onuachu fornemmede ikke at Peter Ankersen gik i ryggen på ham i en ophedet situation under FC Københavns 3-1-sejr over FC Midtjylland.