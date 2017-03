Overrasket Sarri glæder sig over pris

Foto: Getty Images Legenden Buffon når 1000 kampe! Highlights: Cuadrado header tre point til Juventus! Highlights: Mesterlig Mertens-perle i Napoli-sejr!

Napolis træner Maurizio Sarri glæder sig over kåringen som årets træner i Italien, men erkender, at Juventus bliver sværere at slå på banen.