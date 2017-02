Palace slog Boro og rykkede over stregen

Foto: Getty Images Highlights: Burnley hiver sig nok engang point og rødt kort Bøllen Barton gør sig selv til grin! Top 5: Bedste mål fra bæstet Benteke! Daily Social: Valentines love og Schneiderlins onde tunnel! Top 5: Weekendens PL-runde bød blandt andet på sublimt frisparksmål

På et mål af Patrick van Aanholt vandt Crystal Palace med 1-0 over Middlesbrough og rykkede over nedrykningsstregen i Premier League.