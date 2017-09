Pascal Gregor nærmer sig comeback

Foto: Jan Christensen / Getty Images Så du det? 'Greko' Jakobsen helkikser afslutning på det skammeligste Highlights: FCN smider sejren mod SønderjyskE i overtiden Superligaens bedste detaljer: Fræk tunnel og lækker hælaflevering Top 3 mål fra Superligaen: Langskudskasse og frisparksperle Highlights: AGF vinder hård kamp ude mod topholdet FCN

Infoboks Silkeborg - FC Nordsjælland Superligaen Grundspil (01/10) NordicBet 2,90 3,45 2,34

FC Nordsjællands Pascal Gregor er ved at være klar efter sin knæskade og nærmer sig dermed et comeback for Superliga-topholdet.