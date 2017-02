Pep efter 5-3: Skal score i Monaco

Foto: Getty Images Daily Social: Arsenal-love og Gündogans tvivlsomme basket-skills Highlights: Huddersfield-dansker tæt på hovedrolle mod City! Daily Social: Performeren Pogba og Terrys nye ven! Highlights: City tog den på cruise control mod Bournemouth Agüeros lange tå afgør det for City

Pep Guardiola jubler over at være sluppet fra det fantastiske Champions League-brag mod Monaco med en 5-3-sejr i behold. Men der er masser at arbejde tilbage, pointerer spanieren.