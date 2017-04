Peter Ankersen åben for FCK-exit til sommer

Top 3 detaljer: Tunneller og step-over-finter i Superligaen! Highlights: Magtdemonstration og målorgie af FCK mod Horsens! Interviews: Zanka og Ankersen med højt humør! Interviews: Zanka og Ankersen med højt humør! Foto: Getty Images Top 3: De lækreste scoringer i Superligaens runde 29! Øl og rottekast - Går Brøndbys fans langt over stregen? Highlights: FCK vinder på Vestegnen trods rottekast Santander slår og sparker på FC Nordsjællands spillere! Highlights: FCN tager point fra FCK i Parken!

FC Københavns Peter Ankersen udelukker ikke at skifte til udlandet igen efter denne sæson og ved, at den gode sæson har givet øget interesse for ham.