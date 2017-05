Pogba og Mkhitaryan sikrede United EL-triumf

Highlights: Manchester United vinder Europa League på Pogba-mål og spektakulær detalje Akrobatisk Mkhitaryan-mål bringer Manchester United på 2-0 mod Ajax Måål! Pogba sparker heldigt United i front i Europa League-finalen Top 3: EL-finalisternes bedste scoringer Brian Laudrup: "Hvis United taber EL-finalen er det en fiasko!" Får Dolberg en hovedrolle i EL-finalen mod United? Foto: Getty Images Schöne efter kampen: Ikke den bedste dag i mit liv Interview: Ander Herrera var en yderst glad mand efter finalen Dolberg efter finalenederlaget: Jeg er mega skuffet Stor jubel! Se Rooney løfte Europa League-pokalen og Zlatan i festhumør Se superstjernen Pogbas aktioner fra Europa League-triumfen her

Manchester United har vundet Europa League efter en sejr på 2-0 over Ajax. Paul Pogba og Henrikh Mkhitaryan stod for de to scoringer i Stockholm, som samtidig sender United i Champions League.