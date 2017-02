Porto-profil: Har studeret Juventus nøje

Foto: Getty Images Delaney vs. Dybala - Hvilket frisparksmål er bedst? Sikke en perle fra Dybala! Highlights: Lækker Dybala-kasse da Juventus pryglede Palermo! Highlights: Higuain bomber Juventus til sejr Higuain til 2-0! Scorer sit andet i kampen

Andre Silva fortæller at FC Porto har studeret Juventus nøje forud for klubbernes møde i Champions League. Silva ser ingen favorit, men at begge hold har mulighed for at avancere.