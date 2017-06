Præsident: Zidane kan blive landstræner

Foto: Getty Images Highlights: Mål fra egen halvdel efter giga Lloris-brøler sikrer Sverige sejren! Vild Giroud-flugter brager Frankrig i front mod Sverige!

Infoboks

Præsidenten for det franske fodboldforbund kalder det et ‘logisk’ træk, hvis Zinedine Zidane ender med at blive landstræner engang i fremtiden.