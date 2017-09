Pulis raser over manglende straffespark

Highlights: To Lacazette scoringer sikrer Arsenal tre point mod West Brom Foto: Getty Images Legenden Gareth Barrys fem bedste Premier League-kasser Gary Neville's Soccerbox: Sol Campbell og Neville mindes Arsenals 'Invincible'-sæson Highlights: Arsenal slår med nød og næppe Doncaster ud af Carabao Cup Highlights: Sané sikrer City sejren til sidst

West Bromwich-manager Tony Pulis er sur over, at der ikke blev dømt straffespark til Jay Rodriguez, da han blev fældet i feltet mod Arsenal mandag, mens Alexis Sanchez fik frispark for, ifølge Pulis, at filme kort forinden.