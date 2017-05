Rashford nedlagde Celta med frisparkskasse

Måål!! Rashford sparker United nærmere finalen på frækt frispark Måål!! Rashford sparker United nærmere finalen på frækt frispark Foto: David Ramos/Getty Images Rasende underholdning dengang Arsenal vandt 3-2 over United! Kasper Schmeichel til United - er det en god idé? Eksperterne diskuterer! Highlights: Raul Garcia nedlagde Celta Vigos reserver

Med et glimrende mål direkte på frispark sørgede Marcus Rashford for, at Manchester United med 1-0 på udebane har et godt udgangspunkt til returopgøret i Europa League-semifinalen mod Celta Vigo.