Raul Garcia bombede Bilbao til sejr

Rutinerede Raul Garcia grundlagde med to scoringer Athletic Bilbaos 3-0-sejr over Celta Vigo søndag aften. Indskiftede Mikel Rico stod for kampens sidste scoring.